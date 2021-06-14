تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة فرنسا والمانيا في بطولة يورو 2020، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة النارية “السادسة” التي تضم حاملة اللقب البرتغال والمجر.

يستقبل ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ، قمة مباريات الجولة الأولى في بطولة يورو 2020، بين بطلة العالم 2018 “فرنسا”، وبطلة العالم 2014 “المانيا”، في لقاء ناري يعد بالكثير والكثير.

والبداية مع منتخب فرنسا، فبعد حصوله على المركز الثاني في بطولة أمم أوروبا 2016 التي أقيمت على أرضه، يدخل بطل العالم يورو 2020 كمرشح أول للفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه ومعادلة المانيا واسبانيا.

وخسرت فرنسا مرة واحدة فقط في افتتاح بطولة اليورو، وكانت في النسخة الأولى في عام 1960 أمام “يوغوسلافيا” بنتيجة (5-4)، ومنذ ذلك الحين لم يعرف الديكة الخسارة في المباراة الأولى بالمسابقة حيث سجلوا 5 انتصارات، 3 تعادلات.

وعلى الرغم من أن هذه المباراة ستقام في المانيا، إلا أن ثقة فرنسا يجب أن تكون عالية لأنهم لم يهزموا في آخر خمس مباريات أمام المانشافت على الأراضي الألمانية، تعادلوا في مباراتين، وحققوا الفوز في 3 مناسبات.

ماذا عن المانيا؟

خسرت المانيا كبريائها في كأس العالم 2018 عندما ودعت البطولة من الدور الأول، وذلك بعدما وصلت إلى الدور نصف النهائي اثنا عشر مرة في جميع المسابقات الدولية بين عامي 2006 و2016.

ولم يخسر الفائز ببطولة أوروبا ثلاث مرات “منتخب المانيا“، أي مباراة افتتاحية في هذه المسابقة، تعادل 5 مرات، وحقق 7 انتصارات، لكنه الآن بلا فوز في 11 مباراة دولية ضد منتخبات أعلى منه في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وستكون بطولة يورو 2020 هي الأخيرة لمدرب منتخب المانيا يواكيم لوف، الذي تعرض للإهانة بنتيجة (6-0) من قبل إسبانيا في نوفمبر 2019، وفي مارس من العام الجاري خسر (2-1) على أرضه أمام المصنفة الـ62 عالميًا “مقدونيا الشمالية”.

موعد مباراة فرنسا والمانيا في بطولة يورو 2020 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة فرنسا والمانيا، يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة من الحكم الإسباني “كارلوس ديل سيرو غراندي” في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة فرنسا والمانيا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على أكثر من 50 محطة تلفزيونية من جميع أنحاء العالم.