مدرب الأهلي السابق ينتقد قرار موسيماني قبل مباراة الترجي

انتقد محمد يوسف مدرب النادي الأهلي السابق، قرار بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للفريق، قبل مواجهة الترجي الرياضي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما تُقام مباراة الإياب في القاهرة بستاد الأهلي we السلام يوم 26 من الشهر الجاري.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية: “الأهلي من بعد خوض مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان في نهاية الشهر الماضي لم يلعب سوى مباراة وحيدة وكانت ودية أمام النصر للتأمين”.

وتابع حديثه: “موسيماني بعد المباراة منح اللاعبين 6 أيام راحة ثم عاد وتدرب 3 أو 4 أيام فقط قبل مباراة مهمة أمام الترجي وأيضًا سيحصل الفريق على راحة الإثنين ويسافر غدًا، وبالتالي ليس هناك جاهزية بدنية للاعبين”.

واستطرد: “لو سألت 10 مدربين عن قرار موسيماني 9 منهم لن يؤيدوا قراره، أثناء الراحة بعض اللاعبين لديهم الثقافة التدريب في المنزل والباقي لن يتمرن ومن هنا يتراجع العامل البدني”.

وأكمل: “فريق كبير مثل النادي الأهلي بالجهاز الفني، لن يعاني من الإجهاد بسبب المداورة وعمليات الاستشفاء وسيكون اللاعبين في حالة من التركيز والحضور، وفي النهاية التدريب ليس به ثوابت أحيانًا الحظ قد يخدمك”.

وقاد يوسف الأهلي كمدرب للفوز بدوري أبطال أفريقيا 2013 و بطولة السوبر الأفريقي 2014، ووصل إلى كأس العالم للأندية فيفا 2013 في المغرب.