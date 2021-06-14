صفقات برشلونة | البرسا يوسع دائرة البحث للتعاقد مع خليفة جوردي ألبا

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يتطلع نادي برشلونة الإسباني، من جديد لاستغلال، الميركاتو الصيفي 2021، من أجل تحسين مركز الظهير الأيسر قبل انطلاق الموسم الجديد.
وتشير التقارير بأن اللاعب الشاب أليخاندرو بالدي على رادار كومان بعد تألقه رفقة فريق لا ماسيا، لكنه يفتقر للخبرة حيث يبلغ من العمر 17 عامًا فقط.
ويرغب برشلونة في التعاقد مع لاعب أكثر خبرة في هذا المركز لكي يكون منافسًا مباشرًا لجوردي ألبا، وينظرون في سوق الانتقالات لتوسيع دائرة البحث عن لاعب بهذه المواصفات.
وتشير صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إلى أن أحد الأسماء التي لاقت قبوًلا لدى نادي برشلونة هو الإسباني خوسيه لويس جايا نجم فالنسيا.
وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن المدرب خافيير بوردالاس المدير الفني للخفافيش، لا يرغب في بيع لاعبه، ولكن الحسم يأتي من الإدارة، حيث يحتاج فالنسيا إلى جني 40 مليون يورو في أقرب وقت ممكن وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.
وعلى الرغم من ذلك، إلا أن برشلونة لا يمكن أن يوافق على دفع هذا المبلغ الكبير وسيحاول تقليل، ويمكن تضمين لاعب في المفاوضات لتقليل المقابل المطلوب.
وفي حال فشل فكرة ضم جايا، فإن برشلونة سيوسع دائرة البحث عن ظهير أيسر أقل في التكلفة أو مجاني، مثلما فعل في صفقة إيريك جارسيا.
وفي العام الماضي، تلقى برشلونة عرضًا بضم أولكسندر زيتشينكو لاعب مانشستر سيتي، لكنه لم يعد خيارًا أساسى للنادي في الوقت الحالي.
كما يتابع برشلونة روبن جوسينز ظهير أتالانتا، والذي يتبق في عقده عام واحد رفقة فريقه، وكذلك الأرجنتيني نيكولاس تاغليافيكو نجم أياكس، الذي يرغب في خوض تجربة جديدة.
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