صفقات برشلونة | لابورتا يريد التخلص من أومتيتي وبيعه في أقرب وقت

يرغب مسئولو نادي برشلونة في التخلص من صامويل أومتيتي مدافع الفريق الكروي الأول، خلال الميركاتو الصيفي 2021؛ بسبب الإصابات المتعددة للمدافع.

ولم يشارك أومتيتي في إجمالي الموسم سوى في 13 مباراة مع برشلونة، وكان جليس مقاعد البدلاء في آخر 5 مباريات، ويرجع ذلك لعدم إقتناع رونالد كومان المدير الفني به بالإضافة على الإصابات المتكررة.

وقررت إدارة البرسا بقيادة خوان لابورتا رئيس النادي، بيعه بشكل نهائي والتخلص منه بأسرع وقت ممكن، إذ يعتبر من أعلى 8 رواتب في الفريق، كما أن عقده سينتهي مع العملاق الكتالوني في يونيو 2023، حسبما ورد بصحيفة ماركا الإسبانية.

ولا يعتبره مدرب برشلونة ولا النادي ضروريًا للفريق فهو نادرًا ما يلعب، بسبب الإصابات مع سوء المستوي، كما أنه يحجز مكان بالقائمة ويريد البرسا إعادة هيكلته وتجديد شبابه.

وتعاقد نادي برشلونة مع المدافع الفرنسي، قادمًا من صفوف أولمبيك ليون مقابل 25 مليون يورو لمدة خمسة أعوام، في صيف 2016، والآن لا يمانع بيعه بـ 5 مليون يورو والمتفائل يرى بأن السعر قد يصل لـ 10 مليون يورو.