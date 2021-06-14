صفقات النصر | منافسة مع الهلال على ضم محترف الوحدة

يتنافس ثنائي أندية العاصمة بالرياض الهلال والنصر السعودي، على ضم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، لاعب فريق الوحدة، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

واستطاع الوحدة تجديد عقد لاعب الوسط البرازيلي، في رمضان الماضي حتى عام 2024، قبل أن يقرر بيع عقد اللاعب في الميركاتو الصيفي 2021، عقب هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

ويفاضل الوحدة بين العرضين المقدمين من جانب النصر والهلال، إضافة إلى ثلاثة عروض خليجية، وينتظر أن تُحسم المفاوضات خلال الأيام المقبلة، حسب تلبية طلبات نادي الوحدة في الصفقة المنتظرة، وفقًا لما ورد بصحيفة الرياضية السعودية.

وطلب اللاعب راتبًا يفوق الـ 4 ملايين ونصف المليون دولار للموسم الواحد، إضافة إلى مميزات أخرى في العقد.

وبدأ اللاعب البرازيلي بدأ مشواره الكروي من نادي بالميراس البرازيلي في عام 2010.

وافتتح النصر الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب فريق جوانزو إفرجراند الصيني، ثم وقع بعد ذلك مع الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم بشتكاش التركي.

على الجانب الأخر دعم الهلال صفوفه بالتعاقد مع المالي موسى ماريجا، مهاجم بورتو البرتغالي، كما تعاقد مع البرتغالي ليوناردو جارديم، ليتولي مهمة تدريب الفريق.