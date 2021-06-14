تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة البرتغال والمجر في بطولة يورو 2020، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة النارية “السادسة” التي تضم بطلة العالم فرنسا والمانيا.

يحل بطل أوروبا منتخب البرتغال ضيفًا ثقيلًا على المجر في ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، وعينه على تحقيق الفوز قبل صدامه القوي امام المانيا في الجولة الثانية، وفرنسا في الثالثة والأخيرة.

وسيسعى أصدقاء الأسطورة كريستيانو رونالدو للسير على خطى الجار منتخب اسبانيا في بطولة أمم أوروبا 2020، ليصبح ثاني منتخب في القارة العجوز يحقق بطولة اليورو مرتين على التوالي.

ولم يعرف منتخب البرتغال طعم الخسارة منذ نوفمبر 2019 سوى مرة واحدة وكانت أمام منتخب فرنسا في دوري الأمم الأوروبية، وتمكن فريق فرناندو سانتوس من تحقيق الفوز في 10 مباريات دولية، وتعادل في 4 مناسبات.

في المقابل، انهى منتخب المجر غيابه الذي دام 30 عامًا عن بطولة اليورو بالتأهل لنسخة 2016، ومع مشاركته الثانية على التوالي في بطولة يورو 2020، فإن ذلك يعد بالفعل نجاحًا بحد ذاته، بغض النظر عن نتائجه في المجموعة الأصعب.

ويتوقع الجميع أن المجر سوف يكون المستضعف في مباراته امام البرتغال، وايضًا امام فرنسا والمانيا، إلا أن أحفاد الأسطورة فيرينتس بوشكاش، ظهروا بمستوٍ مبشر للغاية خلال الفترة الماضية، حيث تجنبوا الخسارة في آخر 11 مباراة.

موعد مباراة البرتغال والمجر في بطولة يورو 2020 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة البرتغال والمجر، يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة من الحكم التركي “جنيد شاكير” في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة البرتغال والمجر في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي القطري “يوسف سيف”، كما ينقل على أكثر من 50 محطة تلفزيونية من جميع أنحاء العالم.