ميسي | حلمي الأكبر الفوز ببطولة مع الأرجنتين.. ونخشى كورونا

أكد ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين، أنه كان هناك بعض المرارة بسبب الطريقة التي انتهت بها المباراة مع كولومبيا، لكن بعد ذلك ترك المنتخب صورة جيدة، مشيرا إلى أن هناك أشياء يجب تصحيحها وهم على استعداد لمواصلة النمو والتطور.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره المنتخب التشيلي، مساء اليوم الاثنين، على ملعب “نيلتون سانتوس” في مدينة ريو دي جانيرو، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا، التي تقام في البرازيل في الفترة من 13 يونيو الجاري حتى 11 يوليو المقبل، بعد تأجيلها لمدة عام كامل بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

‏وقال ميسي خلال المؤتمر الصحفي: “أنا متاح دائمًا للمُنتخب حلمي الأكبر هو الحصول على لقب بهذا القميص، كنت قريباً جدا عدة مرات لم يحدث ذلك، لكنني سأستمر في المحاولة، سأقاتل دائمًا من أجل هذا الحلم”.

‏وتابع حديثه: “البطولات مع المنتخب الأرجنتيني مميزة دائمًا، أعتقد أن الوقت قد حان لتقديم كُل ما لدينا وكأس كوبا أمريكا هذه النسخة هي فرصتنا الكبيرة”.

وأكمل: “نلعب مع بعضنا منذ مدة وهناك لاعبين جدد، هدفنا واضح ونحن مستعدين للقيام بما يجب علينا القيام به، فوزنا سيمنحنا الكثير من الطمأنينة، سيكون جيدا تحقيق الفوز في أول مباراة”.

‏

واستطرد: “لقد قمنا بالأشياء بشكل جيد ولكننا بحاجة إلى الفوز من المهم دائمًا أن تبدأ بالنقاط الثلاث لأنها تمنحك راحة البال، نحن نعلم أنه أمرٌ صعب، لكن نأمل أن نتمكن من تحقيقه”.

وواصل كلامه: ‏”من الخطر أن تصاب بفيروس الكورونا إنه يقلقنا، لكننا نحاول الاعتناء بأنفسنا ليس امراً سهلاً، ‏علينا أن نكون حذرين ونلتزم بالاجراءات الصحية، أنا رهن إشارة المنتخب دائمًا وانا هنا للمساعدة”.

‏

واختتم: “لم أتخيل أبدًا أن أتمكن من لعب الكثير من الألعاب بهذا القميص، أعيش دائمًا يومًا بعد يوم وأحاول تقديم أفضل ما لدي”.