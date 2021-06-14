الهلال السعودي يُنهي ديون الكفاءة المالية وهوية جديدة مع العالمية

تواصلت إدارة نادي الهلال السعودي مع ثلاث شركات عالمية كبرى متخصِّصة في مجال التصميم والشعارات الرياضية، للمفاضلة بينها من أجل اختيار الهوية الجديدة للنادي، التي تعتزم إدارة فهد بن نافل إطلاقها.

ويعمل مجلس إدارة نادي إدارة الهلال السعودي برئاسة فهد بن فافل، على تغيير شعار النادي، وتستعد لإطلاق هوية جديدة خلال الفترة المقبلة، في حال اعتماد الأفكار المطروحة.

وتعدُّ الشركات الثلاث العالمية، التي تنوي الإدارة اختيار إحداها، من أفضل الشركات في مجال تصميم شعارات الأندية العالمية، كما أن الشعار الجديد للزعيم، سيكون موحَّدًا لكافة ألعابه بما فيها كرة القدم، حسبما ورد بصحيفة الرياضية السعودية.

وفي نفس الوقت ستُنهي إدارة الهلال، اليوم سداد المبلغ المتبقي كالتزامات مالية على النادي، واجبة السداد حتى نهاية شهر أبريل الماضي.

يأتي ذلك تمهيدًا للحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي تتيح للنادي التسجيل في فترة التنقلات الصيفية الحالية.

وأعلنت وزارة الرياضة وجود التزامات مالية على النادي وصلت إلى 24 مليون ريال، عبر بيان صحافي من لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

ويعتبر نادي الهلال واحدًا من أهم أندية المملكة، وبنى الزعيم شهرته الواسعة محليًا وعربيًا بسبب عدد بطولات النادي الرسمية التي حصل عليها، كما أنه أكثر الأندية تحقيقاً لبطولة الدوري السعودي الممتاز 17 مرة، كأس الملك 9 مرات، كأس ولي العهد 13 مرة، كأس الاتحاد السعودي 7 مرات.