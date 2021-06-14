مشاهدة مباراة اسكتلندا والتشيك في بث مباشر ببطولة يورو 2020 اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية حية لمباراة اسكتلندا والتشيك في بث مباشر، ضمن مباريات اليوم الاثنين 14 يونيو 2021، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة يورو 2020.

يستضيف ملعب هامبدن بارك بالعاصمة الاسكتلندية جلاسكو مواجهة قوية بين منتخبي اسكتلندا والتشيك في ثاني مباريات المجموعة الرابعة ببطولة يورو 2020، والتي انطلقت عصر أمس الأحد بمباراة إنجلترا وكرواتيا، وانتهى بفوز تاريخي للإنجليز بهدف رحيم سترلينج.

ويحين موعد مباراة اسكتلندا والتشيك في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة اسكتلندا والتشيك على قناة بي إن سبورتس ماكس (1 و2) بصوت المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”، كما تنقل المباراة على أكثر من 50 محطة تلفزيونية من داخل وخارج قارة أوروبا لعل أبرزها سكاي سبورتس البريطانية وبي بي سي الأولى.

يخوض المنتخب الاسكتلندي مباراته الاولي على ملعبه بدعم جماهيري للمرة الاولى منذ نوفمبر 2019 حيث سيتواجد 12 ألف مشجع في المدرجات.

يذكر ان منتخب اسكتلندا لم يسبق له أن تجاوز دور المجموعات في أي بطولة كبرى، لكنه يحظى فى هذه النسخة بفرصة أفضل حيث يخوض مباراة اخرى على ارضه ضد كرواتيا في بطولة ستخرج فيها ثمانية منتخبات فقط من أصل 24 من الدور الأول.

على الجانب الآخر يدخل منتخب التشيك اللقاء بعدما لعب وديتين خلال فترة التوقف الدولية الماضية، ضمن الاستعدادات الخاصة ببطولة يورو 2020، لكنه خسر فى المباراة الأولي أمام ايطاليا برباعية نظيفة، وفي المباراة الثانية فاز أمام ألبانيا بنتيجة 3-1.

ويرجع عدد المواجهات المباشرة بين اسكتلندا والتشيك الى 9 مباريات، حيث يتقاسم البلدين مرات الفوز بأربع مباريات لكل فريق، وانتهت بينهم مباراة واحدة بالتعادل.

اسكتلندا – التشيك

ملعب هامبدن بارك (جلاسكو -اسكتلندا)

يورو 2020 (الجولة الأولى – المجموعة D)

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لإحدى أهم مباريات اليوم الاثنين 14 يونيو 2021 في بطولة يورو 2020 بين اسكتلندا والتشيك.

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