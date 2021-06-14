يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 14 يونيو 2021 والقنوات الناقلة، والذي سيشهد رابع أيام بطولة يورو 2020، وثاني أيام كوبا أمريكا 2020.

تتواصل مباريات الجولة الأولى من بطولة يورو 2020 لليوم الرابع على التوالي، حيث تلعب اليوم المباراة الثانية من المجموعة الرابعة بين اسكتلندا وجمهورية التشيك، بعدما لعبت انجلترا أمس أمام كرواتيا وانتصرت بهدفٍ دون رد.

كما ستلعب مباراتي المجموعة الخامسة، إذ يلتقي منتخب بولندا وسلوفاكيا في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، بينما تختم مباريات اليوم في يورو 2020 بمواجهة من العيار الثقيل بين اسبانيا والسويد في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

نذهب إلى القارة اللاتينية مع ثاني أيام بطولة كوبا أمريكا 2020، بعدما لعبت البرازيل المباراة الإفتتاحية أمس أمام فنزويلا، وتمكن السيليساو من تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة، كما انتصرت كولومبيا على الإكوادور بهدفٍ دون رد.

ويلتقي منتخب الارجنتين مع منتخب تشيلي في الجولة الأولى من المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا ضمن مباريات اليوم الاثنين 14 يونيو 2021، على استاد نيلتون سانتوس الأولمبي بمدينة ريو دي جانيرو في تمام الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش.

بينما يصطدم منتخب باراجواي مع بوليفيا ضمن المجموعة ذاتها، ولكن ستنطلق صافرة بداية المباراة صباح يوم الثلاثاء 15 يونيو.

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 14 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

بطولة أمم أوروبا – يورو 2020

اسكتلندا – جمهورية التشك | الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش | قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 | المعلق: سوار الذهب

بولندا – سلوفاكيا | الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش | قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 | المعلق: محمد بركات

اسبانيا – السويد | الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش | قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 | المعلق: حفيظ دراجي

بطولة كوبا أمريكا 2020

الارجنتين – تشيلي | الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش | قناة بي إن سبورتس ماكس 5 | المعلق: رؤوف خليف

باراجواي – بوليفيا | الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت جرينتش | قناة بي إن سبورتس ماكس 5 | المعلق: حسن العيدروس