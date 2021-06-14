موعد مباراة البحرين وهونج كونج في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة (جولة الحسم)

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة البحرين وهونج كونج في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، والمقرر إقامتها على ستاد البحرين الوطني.

تقام مباراة البحرين وهونج كونج ضمن المجموعة الثالثة بالتصفيات المزدوجة منتصف هذا الأسبوع، يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021، بعد تأجيلها لمدة سنة كاملة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث كان مقررًا إقامتها يوم 9 يونيو 2020.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت العاصمة البحرينية المنامة والسعودية، وتنقل في بث مباشر على قناة البحرين الرياضية المفتوحة على النايل سات.

ويحتل المنتخب البحريني المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات و3 خسائر وتعادل واحد، ليفقد فرصته في الترشح إلى المرحلة الثالثة والنهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بنسبة 90٪ حيث يتصدر العراق المجموعة بـ 17 نقطة ويليه منتخب إيران بـ 15 نقطة.

لكن آمال الأحمر البحريني لا زالت قائمة في الترشح إلى نهائيات أمم آسيا 2023 بحسبة رقمية مُعقدة ستتدخل فيها منتخبات المجموعات الأخرى بالاضافة إلى مساعدة خاصة من العراق.

ومن المعروف أن الاتحاد الآسيوي يقوم بخصم النقاط والأهداف التي تحصلت عليها المنتخبات من الفريق المتذيل للمجموعات، هذا في حال وجود تنافس بين تلك المنتخبات على المركز الثاني المؤهل إلى المرحلة النهائية لتصفيات المونديال أو إلى أمم آسيا القادمة.

وقال مدرب البحرين “هيلوا سوزا” إن فريقه لم يكن بالقوة المطلوبة خلال مباراة إيران خاصةً في الشوط الثاني، ما كلف الفريق الخسارة وتوديع المنافسة على المقعد الثاني المؤهل إلى التصفيات الأخيرة المؤهلة للمونديال.

وأضاف هيلوا سوزا “أجبرنا إيران على الخروج بالتعادل السلبي في الشوط الأول، إلا أن الشوط الثاني لم نتمكن من المواصلة بنفس الأداء والمحافظة على رتم اللعب، وهذا أوقعنا في المحظور عندما فقدنا الأداء والقوة التي كنا نعول عليها في مواجهة فريق بقوة إيران”.

واعترف سوزا بصعوبة المهمة، قائلاً “علينا الانتظار لما تؤول إليه نتائج بقية المجموعات السبع التي تنتظر أيضًا، بعضها ينتظر معجزات، كل ما نحتاجه في الوقت الراهن هو المزيد من الثقة من أجل الوصول إلى النقطة 15 التي يجب أن نحققها في مباراة هونج كونج”.

ويأمل المنتخب البحريني في أن يحقق الفوز بنتيجة 4 أهداف نظيفة على هونج كونج يوم الثلاثاء، وفي نفس التوقيت يسقط منتخب إيران أمام المنتخب العراقي، كي ينقض هو على المركز الثاني بفارق الأهداف عن إيران، بما أن أكثر من نصف الأهداف التي سجلها المنتخب الإيراني ستلغى، حيث سجل 24 هدفًا في مرمى متذيلة المجموعة “كامبوديا”، بواقع 14 في الذهاب و10 في الإياب، بالتالي فإن رصيد إيران من الأهداف سيكون 9 أهداف، وسيخصم منه 4 أهداف اهتزت بهم شباك الفريق، ليصبح بجعبته 5 أهداف مقابل لا شيء من الأهداف للبحرين المتأخرة بـ3 أهداف حيث سجلت هدف وحيد واستقبلت 4 أهداف، لهذا سيحتاج الفريق لفوز عريض على هونج كونج وهدية من العراق.