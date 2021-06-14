موعد مباراة عمان وبنجلادش في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة عمان وبنجلادش في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 المقرر لها منتصف هذا الأسبوع.

يحتضن ستاد جاسم بن حمد بنادي السد مباراة عمان وبنجلادش في الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة الخامسة بتصفيات مونديال قطر 2022، والتي تضم كذلك منتخبات قطر والهند وأفغانستان.

وتقام مباراة سلطنة عمان وبنغلادش يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021، بعدما تأجلت أكثر من مرة بسبب جائحة فيروس كورونا، فقد كان مقررًا لها يوم التاسع من يونيو 2020.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت سلطنة عمان، وتذاع على ثلاث قنوات.

وستتولى قناة بي إن سبورتس القطرية المفتوحة على النايل سات مهمة نقل مباراة عمان وبنجلادش، كما ستفعل قناة عمان الرياضية المفتوحة، وقناة بي إن سبورتس كونيكت على الإنترنت.

ويحتل منتخب سلطنة عمان المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة بتصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 برصيد 15 نقطة من خمس انتصارات وتعادلين، دون التعرض لأي خسارة، بفارق 7 نقاط عن منتخب قطر المتصدر، والذي أنهى مبارياته.

وضمن المنتخب العماني بشكل رسمي تواجده في بطولة كأس أمم آسيا 2023 وفي المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 بفضل الفوز الذي حققه في الجولة الماضية أمام منتخب أفغانستان صاحب المركز الرابع في المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط بفارق 3 نقاط عن منتخب بنجلادش المتذيل.

وستكون مباراة عمان ضد بنجلادش تحصيل حاصل، حيث ينص نظام هذه التصفيات على خصم نقاط المنتخبات أصحاب المركز الثاني مع المنتخبات أصحاب المركز الأخير في المجموعة.

وتمكن المنتخب العماني من بلوغ المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات المونديال بشكل رسمي مطلع هذا الأسبوع بعد أن هزم منتخب أفغانستان، لكن المنتخب العماني سيعمل على تحقيق الفوز على بنجلادش بهدف تحسين وضعيته في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

جدير بالذكر انتهاء المباراة الأولى بفوز سلطنة عمان بأربعة أهداف لهدف أمام بنجلادش.