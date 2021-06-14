موعد مباراة الاردن واستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة (جولة الحسم)

تعرف على موعد مباراة الاردن واستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، والمقرر لها ضمن الجولة العاشرة، من المجموعة الثانية التي تضم أيضًا منتخبات الكويت ونيبال وتايبيه الصينية.

تُلعب مباراة الاردن واستراليا على ستاد الكويت الدولي ضمن مباريات يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، بعدما تأجلت لمدة سنة كاملة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، إذ كان مقررًا لها يوم التاسع من يونيو 2020.

وينطلق لقاء الأردن ضد أستراليا في جولة الحسم عند الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت العاصمة عمان، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وستتولى قناة الاردن الرياضية HD المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، مسؤولية نقل مباراة الاردن واستراليا في بث مباشر من ملعب الكويت الدولي الذي سيغيب عنه الجمهور كالعادة بسبب الإجراءات الاحترازية.

وفي نفس التوقيت ستقام مباراة أخرى حاسمة لحساب نفس المجموعة بين تايبيه الصينية والكويت على ستاد جابر الأحمد الدولي بالكويت.

ويحتاج المنتخب الكويتي للفوز بنتيجة عريضة مع انتظار هدية من المنتخب الاسترالي باسقاط المنتخب الاردني، كي يخطف ورقة الترشح إلى كأس أمم آسيا 2023 على أقل تقدير.

بالتالي فلا بد من تحقيق الاردن لفوز أو تعادل أمام نظيره الاسترالي لضمان التواجد في المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022، والحفاظ على مقعده في كأس أمم آسيا 2023 المقرر له في الصين.

ماذا يحتاج منتخب الاردن للتواجد في التصفيات النهائية؟

ينص نظام هذه التصفيات على اختيار أفضل 4 منتخبات فقط ممن أحتلوا المركز الثاني في مجموعات المرحلة الثانية للتواجد في المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، وذلك بعد حذف نتائج تلك المنتخبات مع متذيلي المجموعات، الأمر الذي يجعل الاردن بحاجة ماسة للثلاث نقاط في مواجهة أستراليا.

وجمعت منتخبات عمان والصين ولبنان وأوزبكستان نقاطًا أكثر من الإمارات والاردن وإيران، وذلك بعد خصم نقاطهم مع المتذيلين في مجموعاتهم، وهم في الوقت الراهن المتأهلين إلى المرحلة الثالثة قبل خوض الجولة الأخيرة من هذه التصفيات.

وسيتوجب على الاردن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الكانجرو الأسترالي لتجنب التعرض للخروج من تصفيات كأس العالم 2022 وضياع مقعد كأس أمم آسيا أمام المنتخب الكويتي المتحفز لهزيمة تايبيه الصينية.

ويحتل المنتخب الأسترالي صدارة المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة، ويأتي من بعده المنتخب الاردني برصيد 14 نقطة، وفي المركز الثالث الكويت برصيد 11 نقطة، وفقدت الكويت كل آمالها في الترشح إلى تصفيات المونديال النهائية بعد التعادل الأسبوع الماضي مع الأردن.

ولا يوجد فارق أهداف ما بين الاردن والكويت، فقد سجل الاردن 13 هدفًا واستقبل هدفين، وسجلت الكويت 17 هدفًا واستقبلت 6 أهداف، ما يجعل الفارق متساويًا بينهما (11 هدفًا).

ولن تكون مباراة الاردن واستراليا بالسهلة أبدًا على رفاق “عدي صيفي” فلم يتعرض الكانجرو الأسترالية لأية نتائج سلبية على مدار السبع مباريات الماضية منذ خسارته بهدف دون رد في لقاء ودي أمام كوريا الجنوبية في يونيو 2019، أي أنه لم يخسر منذ عامين بالتمام والكامل.

وانتصرت أستراليا على منتخبات الكويت ونيبال وتايبيه الصينية في الذهاب والإياب خلال التصفيات، وفازت على الأردن بهدف دون رد في اللقاء الأول، وحدث ذلك بشكل متتال دون خوض الفريق لأي مباراة ودية في الفترة من سبتمبر 2019 إلى يونيو 2021.

على النقيض ظهر منتخب الاردن بمستوى متذبذب في الآونة الأخيرة، وتعادل مع الكويت من دون أهداف في التصفيات، وتعادل مع فيتنام في لقاء ودي 1/1، كما سقط بنتيجة كارثية في لقاء ودي آخر أمام الإمارات قوامها خمسة أهداف مقابل هدف في نهاية شهر مايو الماضي.

واكتفى النشامى بالفوز بمباراتين فقط في آخر خمس مباريات أمام البحرين وديًا ثم أمام نيبال في الجولة الثامنة من التصفيات المزدوجة.

وخسر المنتخب الاردني ثلاث مرات في آخر خمس مواجهات له أمام المنتخب الأسترالي، مكتفيًا بفوزين في تصفيات كأس العالم 2018 وكأس أمم آسيا 2019.