ما هو التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا والسويد في بطولة اليورو 2020؟

محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

تتجه الأنظار صوب ملعب لاكارتوخا بإشبيلية (الإثنين) لمتابعة المباراة المرتقبة بين منتخبي إسبانيا والسويد في كأس الأمم الأوروبية 2020.



ويلتقي المنتخبان ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، والتي تضم معهما منتخبي بولندا وسلوفاكيا.

ويتوقع أن يعتمد لويس إنريكي مدرب الماتادور الإسباني في المباراة على تشكيلة تتكون من أوناي سيمون في حراسة المرمى، وفي الدفاع إيمريك لابورت وجوردي ألبا وباو توريس، وفي الوسط ماركوس يورينتي وتياجو ألكانتارا وكوكي ورودري وفيران توريس.

أما الخط الأمامي فينتظر أن يتكون من جيرارد مورينو وألفارو موراتا.

على الجانب الأخر، ينتظر أن يبدأ يان أندرسون مدرب منتخب السويد اللقاء بتشكيل مكون من روبين أولسن في حراسة المرمى، وأمامه رباعي دفاعي مكون من ميكائيل لوستيج وفيكتور ليندلوف وماركوس دانيلسون ولودفيج أوجوستينسون.

وفي خط الوسط، ينتظر أن يعتمد المدرب المخضرم على فيكتور كلاسيون وألبين إيكدال وكريستوفر أولسن وإيميل فورسبرج، بينما سيعتمد هجومياً على الثنائي ألكسندر إسحاق وماركوس بيرج.