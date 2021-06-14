شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تمنع أى فعاليات فى سان بطرسبرج: منع بيع المأكولات والسماح بالمشروبات خلال اليورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت سلطات مدينة روسيا الروسية، المشاركة في استضافة منافسات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) المقامة حاليا، منع إقامة أي فعاليات كبرى يزيد عدد الحضور فيها على 3 آلاف شخص، وذلك في ظل تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لتقارير صحفية روسية، فإنه لا يتوقع أن تؤثر القيود الجديدة على الحضور الجماهيري في مباريات البطولة الأوروبية والتي تشهد تطبيق قيود خاصة، وجاء القرار الذي أعلنته سلطات المدينة اليوم الإثنين بعد أن احتشد عدد كبير من المشجعين في ساحة مشاهدة عامة لمتابعة مباراة المنتخب الروسي أمام نظيره البلجيكي أمس الأول السبت، والتي انتهت بفوز بلجيكا 3 / صفر، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

واعتبارا من يوم الخميس المقبل، لن يُسمح ببيع المأكولات في مناطق المشجعين العامة، وإنما سيُسمح ببيع المشروبات فقط.

ويلتقي المنتخب الروسي في مباراته الثانية بالبطولة الأوروبية نظيره الفنلندي بعد غد الأربعاء في سان بطرسبرج.