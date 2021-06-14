شكرا لقرائتكم خبر عن المري: شباب الأهلي جاهز لتنظيم نسخة استثنائية من «خليجية السلة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد نادي شباب الأهلي جاهزيته لتنظيم بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة في نسختها الأربعين المؤهلة لبطولة آسيا، والتي تنطلق الجمعة المقبل وتستمر منافساتها حتى السادس والعشرين من يونيو الجاري، كما أعلن النادي عن رعاة البطولة، وذلك في مؤتمر صحفي عقد في الصالة الرياضية بمقر النادي في الممزر، وسيسمح بدخول 30 % من سعة الصالة في حدود 600 شخص مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة بشأن مكافحة فيروس «كورونا».

شهد المؤتمر حضور اللواء محمد أحمد المري عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، واللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، وعبد اللطيف الفردان رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة السلة، والدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب بنادي شباب الأهلي مدير البطولة، وممثلي المؤسسات الراعية للبطولة.

وتم خلال المؤتمر توقيع وثيقة الرعاية من جانب شباب الأهلي مع المؤسسات والشركات الراعية، وهى: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي «قسم السعادة وجودة الحياة» ومثلها في المؤتمر مريم المالح، وسلطة منطقة دبي الحرة بمطار دبي، وبنك الإمارات دبي الوطني ومثله أسامة قرقاش، وتعاونية الاتحاد ومثلها الدكتور سهيل البستكي، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو ومثلها أحمد بورحيمة، وشركة بن غاطي ومثلها محمد بن غاطي، وقناة دبي الرياضية، وفلاي دبي ومثلها وليد الجزيري، وشركة إماراتك للحلول التقنية ومثلها ثاني الزفين.

وأعرب اللواء محمد المري عن شكر وتقدير نادي شباب الأهلي للمؤسسات الراعية للبطولة التي تؤكد قدرة الإمارات على تنظيم كل المحافل الرياضية واحتوائها لأزمة جائحة كورونا، وأضاف: «شباب الأهلي قادر على تنظيم بطولة استثنائية سيذكرها التاريخ».

وعن استعدادات نادي شباب الأهلي، قال: «سعادتنا كبيرة باستضافة البطولة وبكون نادينا ممثل كرة السلة الإماراتية، ورغم أن موعد البطولة لم يكن في صالحنا إلا أننا جهزنا الفريق من خلال معسكر بسيط تخللته مباريات احتكاكية ونتمنى له التوفيق».

وقال ماجد سلطان: «استضافة شباب الأهلي للبطولة ليست غريبة فهي تأتي جرياً على عادة النادي في استضافة وتنظيم المحافل الرياضية بنجاح، وسيطبق البروتوكول الصحي بحذافيره، وجاهزيتنا اكتملت بنسبة 100% وبإمكانات احترافية لإخراج التنظيم بصورة تؤكد التميز الإماراتي».

وقال اللواء «م» إسماعيل القرقاوي: «واثقون بنجاح تنظيم البطولة لما يتمتع به نادي شباب الاهلي من إمكانات، كما أنه قادر على المنافسة على الزعامة الخليجية رغم لجوء بعض الفرق الخليجية للتجنيس لدعم صفوفها في هذه البطولة».

وقال أسامة قرقاش ممثل بنك الإمارات دبي الوطني: «سعداء بأن نكون جزءاً من رعاية البطولة التي تكتسب أهمية كبيرة كونها تقام في ظل جائحة كورونا لتؤكد استعداد دولة الإمارات لتنظيم المحافل الرياضية في ظل الظروف الصعبة، والبنك من كبار رعاة بطولة دبي الدولية لكرة السلة، كما يعد من رعاة العديد من البطولات المحلية ضمن دعمه للأنشطة المجتمعية.

وقال الدكتور سهيل البستكي ممثل تعاونية الاتحاد: تعاونية الاتحاد دأبت على القيام بواجبها في رعاية الأحداث الرياضية من منطلق قناعتها بأهمية دعمها للرياضة وما تمثله من دور حيوي في المجتمع، ونظراً لأهمية البطولة التي تضاف للسجل الناصع لدولة الإمارات في استضافة المحافل الرياضية الدولية.