شكرا لقرائتكم خبر عن نادي دبي للسيدات يستضيف بطولة الإسكواش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم أكاديمية دبي للإسكواش، بطولة الإسكواش للسيدات، بالتعاون مع نادي دبي للسيدات خلال الفترة من 16 إلى 22 يونيو الجاري، ضمن فعاليات مبادرة مجلس دبي الرياضي (صيفنا نشاط وحيوية)، الهادفة إلى تشجيع النساء على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال إجازة الصيف والتي تشتمل على أكثر من 20 فعالية مخصصة للسيدات.

وأعربت المها البستكي مديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة، عن سعادتها باستضافة النادي لهذه البطولة التي تشارك فيها أكثر من 32 سيدة وفتاة من مختلف الجنسيات اعتباراً من عمر 15 سنة وأكثر، إلى جانب البطلة العالمية كنزي عماد الدفراوي الحاصلة على 8 بطولات إسكواش عالمية، مشيرة إلى أنها تسهم في تشجيع المرأة في الإمارات على مزاولة هذا النوع من الأنشطة الرياضية المحببة للجمهور.

وقالت المها البستكي إن تنظيم واستضافة بطولة الإسكواش للسيدات ينطلق من دعم حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، رئيسة نادي دبي للسيدات، للمرأة، في كافة القطاعات بما فيها القطاع الرياضي، وتشجيع سموها لها على ممارسة مختلف أنواع الأنشطة الرياضية، لما لها من أهمية صحية وبدنية ونفسية.