مورينيو: صليت وبكيت من أجل إريكسن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قال جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي، إنه صلى وبكى من أجل الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب إنتر ميلان، مضيفًا أننا علينا الاحتفال ببقائه على قيد الحياة.

وسقط إريكسن مغشيا عليه بصورة مفاجئة خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا.

وتم تعليق المباراة لحين الاطمئنان على حالة اللاعب الذي خرج محمولا على نقالة بجهاز التنفس الاصطناعي، وتبين فيما بعد تعرض اللاعب الدنماركي لسكتة قلبية.

ويتواجد إريكسن حاليا بالمستشفى للاطمئنان على حالته وإجراء بعض الفحوصات.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "فوتبول إيطاليا"، قال مورينيو: "لا يمكنني التوقف عن التفكير فيما حدث.. أعتقد أنه علينا الاحتفال وليس للحزن".

وتابع: "الحب والتضامن وروح العائلة كانوا أكثر أهمية من كرة القدم، لم يكن الأمر يتعلق بعائلته فحسب، بل كان يتعلق بأسرة كرة القدم.. كرة القدم تجمع الناس معًا".

وأضاف: "صليت وبكيت من أجله، وفعل ذلك الملايين في جميع أنحاء العالم".

وواصل: "يمكننا أن نحتفل بأن إريكسن على قيد الحياة".

وأتم: "لم أتحدث معه، لكني تحدثت مع بيير إميل هوجبيرج (لاعب منتخب الدنمارك وتوتنهام) وأكد لي أن الأمور جيدة.. لذلك أعتقد أنها لحظة للاحتفال".

جدير بالذكر أن إريكسن (قبل انتقاله لإنتر يناير 2020) سبق له التدريب تحت قيادة مورينيو عندما كان البرتغالي مدربا لسبيرز خلال الفترة بين نوفمبر 2019 وحتى أبريل 2021.