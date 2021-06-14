بالفيديو.. كولومبيا تنتزع فوزاً صعباً من الإكوادور في بداية مشوارها بكوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق المنتخب الكولومبي فوزا صعباً على منتخب الإكوادور، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا.

وأحرز إيدوين كاردونا هدف منتخب كولومبيا الوحيد، في الدقيقة 41 من عمر اللقاء الذي أقيم صباح اليوم الاثنين.

وحصد المنتخب الكولومبي أول 3 نقاط له في بطولة كوبا أمريكا، ليلحق بمنتخب البرازيل مستضيف البطولة، والذي سحق نظيره الفنزويلي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الافتتاحية.

وتضم المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا كل من: البرازيل، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، فنزويلا.

ويلتقي المنتخب الكولومبي بنظيره الفنزويلي في المباراة القادمة ضمن منافسات الجولة الثانية، يوم الخميس المقبل.