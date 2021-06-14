وكيله: إريكسن لا يستسلم.. مزاجه جيد.. وسيبقى تحت الملاحظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد مارتن شوتس وكيل أعمال كريستيان إريكسن لاعب إنتر ميلان الإيطالي، أن الدنماركي وصلته رسائل من جميع أنحاء العالم، مضيفًا أنه في مزاج جيد.

وتعرض إريكسن لأزمة قلبية خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا.

وسقط إريكسن مغشيا عليه بصورة مفاجئة، وتم تعليق المباراة لحين الاطمئنان على حالة اللاعب الذي خرج محمولا على نقالة بجهاز التنفس الاصطناعي.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، قال شوتس: "لقد تحدثت مع إريكسن، كان في مزاج جيد، وحالته جيدة".

وأضاف: "جميعنا نريد أن نفهم ما حدث له، وهو يريد أيضًا أن يعرف ماذا حدث، حاليا هو يجري فحوصات كاملة وسيستغرق الأمر وقتا".

وتابع: "إريكسن شعر بكم الحب من الجميع في أنحاء العالم خاصة في إنتر ميلان، ليس فقط زملاؤه ولكن الجماهير أيضًا.. لقد وصلتنا رسائل من جميع أنحاء العالم".

وواصل: "كريستيان لا يستسلم، عليه فقط أن يستريح، سيبقى تحت الملاحظة حتى يوم الثلاثاء".

وأتم: "على أي حال سيشجع زملائه في الفريق ضد بلجيكا."