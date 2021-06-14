بالمواعيد والقنوات الناقلة.. الأرجنتين تصطدم بتشيلي بكوبا أمريكا.. و3 مباريات باليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يشهد اليوم الاثنين، عدد من المباريات المتنوعة على صعيد المنتخبات، أبرزها انطلاق مشوار اسبانيا في يورو 2020 بمواجهة السويد، والمباراة الافتتاحية لمنتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا أمام منتخب تشيلي.

ونرصد لكم زوار الخليج 365 الكرام، بالمواعيد والقنوات الناقلة أبرز مباريات اليوم الاثنين:

يورو 2020

إسكتلندا والتشيك - الساعة الثالثة عصراً - (beIN SPORTS MAX HD1).

بولندا وسلوفاكيا - الساعة السادسة مساءً - (beIN SPORTS MAX HD2).

إسبانيا والسويد - الساعة التاسعة مساءً - (beIN SPORTS MAX HD1).

كوبا أمريكا

الأرجنتين وتشيلي - الساعة الحادية عشر مساءً - (beIN SPORTS MAX 5).

تصفيات أمم أفريقيا

سيراليون وبنين - الساعة السادسة مساءً.