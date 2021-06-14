حسام حسن : لو ال VAR كان متواجد في عام 2011 لفاز الزمالك بالدوري

الشارقة - اميمة ياسر - قال حسام حسن مدرب فريق الاتحاد السكندري٫ أن غياب الفار في موسم 2011 أثر علي فوز الزمالك بلقب الدوري الممتاز.

وأضاف "حسن" خلال حواره ببرنامج "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية "النهار": لو الـVAR كان متواجد في عام 2011، لفاز الزمالك بالدوري، لأن الزمالك تعرض لظلم تحكيمي كبير أثناء تدريبي للفريق عام 2011، كان من الطبيعي عودة الزمالك من بعيد لأنه فريق كبير، لكن هناك أحداث عديدة أثرت علينا بالسلب.

وفي سياق آخر قال حسن إن عقد سيسيه مع الزمالك انتهى هذا الموسم، وليس أمامه عام كما يتردد، ولكن لدينا عقد مبرم بكلمة من محمد مصيلحي الذي لا يستخدم اسلوب غير سليم في تعاملاته.

وتابع: سيسيه لاعب مميز ومؤثر للغاية في الاتحاد السكندري، وعودته للزمالك مؤثرة للغاية اذا عاد من الاصابة بنفس قدرته التي كان عليها.