عدن - ياسمين عبد الله التهامي - على طريقة اليورو.. البرازيل تفتتح كوبا أمريكا بضربة ثلاثية

الإثنين 14 يونيو 2021

الخليج 365

قاد نيمار دا سيلفا منتخب البرازيل لتحقيق فوز سهل على نظيره فنزويلا، في افتتاح النسخة الـ47 من بطولة كوبا أمريكا 2021.



وفاز المنتخب البرازيلي على فنزويلا بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ماني جارينشا، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2021.

وافتتح المنتخب البرازيلي التسجيل في الدقيقة 23 عن طريق مدافعه ماركينيوس.

وفي الدقيقة 64، أضاف نيمار الهدف الثاني لـ"السامبا" من ركلة جزاء، قبل أن يصنع الهدف الثالث لجابرييل باربوسا في الدقيقة 89.

هدف نيمار الثاني جعله على بعد 10 أهداف فقط من الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، وهو بيليه الذي سجل 77 هدفا، فيما سجل نيمار 67.

وبدأ المنتخب البرازيلي البطولة على طريقة إيطاليا، التي استهلت بطولة يورو 2020، الجمعة الماضية، بالفوز على تركيا 3-0.

الفوز رفع رصيد البرازيل إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب فنزويلا كلا من الإكوادو وكولومبيا وبيرو.

يُذكر أن المنتخبات صاحبة المراكز الـ4 الأولى من كل مجموعة تتأهل بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي، فيما يودع المنتخب صاحب المركز الخامس.