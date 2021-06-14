حسام حسن يكشف موقفه من تدريب الأهلي.. وسبب ابتعاده عن المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري، موقفه من تدريب فريق الأهلي خلال الفترة المقبل، مشيرًا إلى أن ليس لديه ما يمنعه من الموافقة على هذا الملف.

ورد حسن في تصريحات لقناة النهار عن امكانية تدريبه الأهلي قائلا:" ليه لا؟، ليس لدي مشكلة في تدريب الأهلي أو الزمالك وأنا محسوب على مصر كلها".

وأضاف:" اتولدنا أنا وشقيقي كرويا في الأهلي ونجحنا كلاعبين أو مدربين في الزمالك".

وأوضح، أنه كان من حق جمهور الأهلي معرفة كيف رحل عن الفريق، ومن حق اللاعب بتاريخه أن يوضح الصورة للجمهور.

وتابع:" حتى الآن لا يوجد بيان رسمي من الأهلي لتوضيح حقيقة ما حدث في ملف رحيلنا عن النادي ومسؤولو الأهلي تركوا الأمر عائم ".

واستطرد:" الانتقال إلى الزمالك كان كالحلم وجمهور الزمالك كان فرحان بجد، وكان يشعر أننا نلعب وأننا أحدثنا طفرة للنادي".

وأوضح، أن قرار العودة إلى الأهلي كان عاطفي، مشيرًا إلى أنه كان صعب أن يطلب صالح سليم عودت من أوروبا ويرفض في تلك الفترة التي كان يمر بها النادي.

وعن تدريبه لمتخب مصر أكد حسام حسن أن هذا الأمر هو شرف كبير، لكن لم يتواصل معه أي مسئول في اتحاد الكرة، ويشعر أن هناك "تجاهل مقصود" في هذا الملف.

وأضاف:" أتمني أن أحقق انجازات لمنتخب مصر كمدرب كما حققت كلاعب في وقت سابق ".

وأتم تصريحاته:" مدرب منتخب مصر يجب أن يكون أسطورة كروية وقادر علي إقناع اللاعبين من الناحية الفنية".