رئيس الاتحاد المصري يعلن رفض ليفربول مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020

كشف رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري “أحمد مجاهد” عن رفض إدارة نادي ليفربول فكرة مشاركة “محمد صلاح” مع منتخب مصر الاولمبي في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) المقرر لها هذا الصيف.

ومن المقرر إقامة طوكيو 2020 بالعاصمة اليابانية خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 15 أغسطس المقبلين، بعد تأجيلها لمدة سنة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وسيخوض المنتخب الأولمبي المصري منافسات نارية في أولمبياد طوكيو، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة رفقة إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وكان جمهور الكرة المصرية ومدرب مصر الأولمبي “شوقي غريب” يعول على انضمام صلاح لمساعدة الفريق على بلوغ ثمن النهائي، حيث يحق لكل مدرب في الأولمبياد ضم 3 لاعبين فوق سن 23 عامًا.

ومن جانبه، قال مجاهد في تصريحات تلفزيونية في ساعة مبكرة اليوم الاثنين “قدمنا كل شيء وأرسلنا إلى ليفربول لنطلب مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد ولكن إدارة ناديه لا ترحب بذلك، خاصًة أن بطولة إفريقيا ستقام أيضًا في يناير وفي هذه الفترة سيخسر النادي لاعبيه من قارة إفريقيا”.

وكشف رئيس اللجنة الثلاثية بالجبلاية، أن إعلان القائمة النهائية لتسجيل اللاعبين سيكون في يوم 30 يونيو الجاري، وشوقي غريب لن يضع في حساباته لاعب لن يضمن تواجده في القائمة النهائية، واللاعب الذي لا مجال لوجوده مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد لن يسجل، وكذلك اللاعب الذي لن يسجل لن يتواجد مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو.

وأضاف مجاهد: “الشيء الذي لم يدركه أحد مع أنه واضح وضوح الشمس، أن مشاركة صلاح في الأولمبياد تمثل إضافة للدورة بالكامل وليس فقط لمنتخب مصر، ولدينا رغبة كبيرة في تواجده بالأولمبياد”.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري الأولمبي، حقق فوزا سهلا على نظيره الجنوب إفريقي، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 3-0، في إطار الاستعداد لمنافسات أولمبياد طوكيو.