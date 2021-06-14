فوز المنتخب الإنكليزي على نظيره الكرواتي في مواجهة ثأرية

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لندن : وضع رحيم ستيرلينغ المنتخب الإنكليزي على المسار الصحيح ضمن مسعاه للقبه الأول على الإطلاق منذ تتويجه بطلًا للعالم عام 1966 على أرضه، وذلك بقيادته للفوز على نظيره الكرواتي 1-0 في مواجهة ثأرية الأحد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس أوروبا.

وبمؤازرة الجمهور الحاضر بأعداد محدودة في مدرجات "ويمبلي" الذي يستضيف مباريات إنكلترا في دور المجموعات من النسخة الحالية الموزعة مبارياتها على 11 مدينة أوروبية احتفالاً بالذكرى الستين لانطلاقها، أهدى ستيرلينغ بلاده النقاط الثلاث بهدف في الدقيقة 57، وذلك في أول ظهور لها على أرضها ضمن بطولة كبرى منذ نهائيات كأس أوروبا 1996 حين وصلت الى نصف النهائي.

وكانت المواجهة ثأرية لإنكلترا التي خسرت أمام كرواتيا 2 -1 بعد التمديد في نصف نهائي مونديال روسيا 2018، علمًا أن المنتخبين تواجها بعدها في دوري الأمم الأوروبية الذي يحمل طابعًا وديًا الى حد كبير أكثر من مسابقة كبرى، وتعادلا ذهابًا 0-0 وفاز "الأسود الثلاثة" إيابًا 2 -1 على ملعب "ويمبلي" بالذات.