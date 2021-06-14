شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد يبرئ اتحاد الكرة من إلغاء معسكر يونيو: «كان قرار البدري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري، أن الاتحاد لم يطلب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول عدم اقامة معسكر ومباريات ودية خلال شهر يونيو الجاري في فترة الأجندة الدولية.

وأوضح في تصريح تليفزيوني: «قولاً واحداً الاتحاد المصري لم يرفض الغاء معسكر يونيو لمنتخب مصر من أجل خوض مباريات الدوري».

وأكمل: «المسائل الفنية من حيث خوض مباريات ودية من عدمه تخص حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر وهو من عرض وجهة نظره بعدم خوض مباريات ودية للفراعنة خلال الأجندة الدولية ولا دخل لي في قراره الفني».