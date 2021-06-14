شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي يكشف عن موقفه من العودة للأهلي الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمار حمدي، نجم فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، والمُعار من صفوف الأهلي، أن مسئولي النادي الأحمر لم يتواصلوا معه حتى الاّن بشان العودة لصفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأضاف خلال تصريحات متلفزة:«أحب العمل مع الكابتن حسام حسن، وكل تركيزي في الوقت الحالي مع الاتحاد السكندري ولا أفكر في العودة للأهلي إلا مع نهاية الموسم».

وأتم:«أشكر الكابتن حسام حسن على دعمه لي بشكل دائم، ومن أكثر المدربين الذين أستفيد منهم دائما من النواحي الفنية وكذلك الروح الرائعة في المران».