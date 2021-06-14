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حسام حسن: عوائق مالية حرمت الاتحاد من حارس الزمالك

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام حسن، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد السكندري، أن محمد عواد حارس مرمى الزمالك كان قريباً من الانضمام لصفوف النادي الأخضر على سبيل الاعارة.

وقال حسام حسن خلال تصريحات تليفزيونية:«طلبنا خدمات محمد عواد من الزمالك قبل ضم محمد صبحي، ولكن الظروف المالية في الاتحاد لم تسمح بإتمام الصفقة».

وعن رزاق سيسيه قال:«الجماهير كانت تهاجمني عندما كنت استعين بالنجم الايفواري على دكة البدلاء ولكن لم يعلم الجميع أن السبب هو اصابته واّلامه المستمرة التي كانت تحول من الدفع به في جميع المباريات».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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