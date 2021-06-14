البرازيل تبدأ طريق الدفاع عن الكوبا بثلاثية أمام فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

بدأ المنتخب البرازيلي مشوار طريق الدفاع عن لقبه كوبا أمريكا بالفوز على منافسه منتخب فنزويلا بثلاثة أهداف دون رد في لقاء الافتتاح نسخة 2021، حيث تقام النسخة الحالية في البرازيل.

وكان المنتخب البرازيلي حقق لقب النسخة الماضية عام 2019، بالفوز على منافسه منتخب بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية.

المنتخب البرازيلي استطاع أن يفرض سيطرته على أحداث المباراة حيث جاء الهدف الأول عن طريق ماركينيوس في الدقيقة (23)، ثم سجل نجم باريس سان جيرمان نيمار الهدف الثاني في الدقيقة (64)، واختتمت الأهداف عن طريق جابرييل باربوسا في الدقيقة (89).

وأصبح المنتخب البرازيلي في صدارة المجموعة الثانية والتي تضم كل من: بيرو - فنزويلا - الإكوادور - كولومبيا.

تفاصيل المباراة:

البرازيل سيطرت على أحداث المباراة منذ البداية، حيث كانت أولى الفرص من جانب ريتشارليسون في الدقيقة الثامنة بعد عرضية من نيمار لكن تمر الكرة بجوار القائم.

الدقيقة 18 شهدت فرصة أخرى من نيمار بعد تسديدة قوية من خارج منقطة الجزاء وتمر الكرة إلى خارج الملعب وتتحول لضربة ركنية.

البرازيل في الدقيقة 20 كادت أن تفتتح النتيجة عن طريق دانيلو بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن حارس فنزويلا يتدخل ويحافظ على مرماه.

المدافع البرازيلي ماركينيوس استطاع أن يسجل الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة 23 من زمن أحداث المباراة بعد كرة ركنية نفذها نيمار.

وبعد هدف البرازيل الأول أضاف ريتشارليسون الهدف الثاني بعد تسديدة إلا أن حكم المباراة يلغي الهدف بداعي التسلل.

نيمار في الدقيقة 53 من زمن أحداث المباراة كاد أن يسجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده بعد كرة عرضية من خيسوس لكن نيمار يفشل في استغلال الفرصة وتخرج الكرة لضربة مرمى.

وبعد مرور ساعة من بداية المباراة حاول ريتشارليسون أن يسجل الهدف الثاني بعد توغله داخل منطقة الجزاء لكن حارس فنزويلا يتصدى للكرة.

نيمار استطاع أن يحول الفرص التي أتيحت للبرازيل إلى هدف ثاني في الدقيقة 64 من ضربة جزاء لتصبح النتيجة (2-0).

وقبل نهاية المباراة بدقيقة استطاع البديل جابرييل باربوسا أن يسجل الهدف الثالث بعد مراوغة نيمار لحارس فنزويلا ويحول الكرة عرضية ولمسة من باربوسا وتهز الشباك.

تشكيل البرازيل: أليسون بيكر - رينان لودي - ماركينيوس - إيدير ميليتاو - دانيلو - فريد - كاسيميرو - نيمار دا سيلفا - لوكاس باكيتا - ريتشارليسون - جابريال جيسوس.

تشكيل فنزويلا:جويل دافيد جراتيرول - يوهان كومانا - لويس ماجو - لويس مارتينيز - فرانشيسكو لا مانتيا - أليكساندر جونزاليس - كريستيان كاسيريس - بيرنالدو مانزانو - خوسي مارتينيز - جونيور مورينو - فيرناندو أريستيجيتا.