حسام حسن: الزمالك كان سيحقق دوري 2011 لو تواجد الـVAR

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح حسام حسن المدير الفني الأسبق للزمالك أن تقنية حكم الفيديو لو كانت متوفرة في موسم 2010-2011 لما خسر الفريق بطولة الدوري في منافسته مع الأهلي.

وقال حسام حسن في تصريحاته لقناة "النهار" الفضائية: "الأسباب الرئيسية التي تسبب في خسارة الزمالك للدوري 2011 هو الأداء التحكيمي الذي كان مؤثر في النتائج أمام المقاصة والشرطة ومباريات أخرى".

وتابع: "السبب الأخر هو وجود منافس قوي مثل الأهلي يمتلك لاعبين مميزين ولهم تأثير كبير".

وأضاف: "كان هناك مشاكل كبير في الزمالك خلال هذه الفترة، وكان مستوى اللاعبين أقل بعض الشيء، وشيكابالا لم يكن على حالة من الود مع جماهير الزمالك في هذه الفترة على غير المعتاد، وبالرغم من ذلك في المواجهات مع الأهلي كنا نتقدم والأهلي يتعادل".

واختتم قائلًا: "لو كان الـVAR موجود في 2011 كان الزمالك سيتوج بالدوري، وهناك حكام اعتذروا عن أخطاء في المباريات

حسام حسن".