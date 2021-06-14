مجاهد يتحدث عن مشاركة صلاح من الأوليمبياد: "الموقف غامض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن موقف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مازال غامضا من المشاركة في أوليمبياد طوكيو المقررة شهر يوليو القادم.

وأوضح مجاهد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور الثالثة" عبر فضائية أون تايم سبورتس 2، أن ليفربول رحب في البداية بمشاركة صلاح مع المنتخب الأوليمبي، ولكنه استدرك: "مع مرور الوقت بدأت طريقة ردود ليفربول تختلف".

ويأمل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، في ضم صلاح لقائمة المنتخب في الأوليمبياد، ليكون أو اللاعبين الثلاثة الكبار المنضمين للمنتخب.

ويلعب المنتخب الأوليمبي في مجموعة تضم إسبانيا، والأرجنتين، وأستراليا.

وأكمل حديثه عن صلاح: "تواجد محمد صلاح في الأولمبياد مكسب كبير للبطولة وليس لمنتخب مصر أو البعثة ككل فقط، ما زالنا نأمل في تواجده معنا في البطولة، لكن الموقف غامض".

وعن عدم خوض المنتخب الأول أي معسكر خلال فترة التوقف الدولي الحالية، قال مجاهد: "لم نطلب من حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عدم خوض مباريات ودية خلال التوقف الحالي من أجل استئناف الدوري".

واختتم: "هذه هي رؤيته ونحن واثقون في تواجده بمهمته الحالية".

وفضّل حسام البدري المدير الفني للمنتخب، عدم خوض أي معسكرات خلال الفترة الحالية، لإتاحة الفرصة للاعبين من أجل الحصول على راحة، وكذلك لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب لخوض وديات استعدادا للأوليمبياد.