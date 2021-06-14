اتحاد الكرة: المنتخب الأوليمبي سيقع في أزمة إذا وصل الأهلي لنهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد أحمد مجاهد، رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، أن وصول النادي الأهلي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا سيتسبب فيما وصفه بـ"الأزمة" لمنتخب مصر الأولمبي.

وأشار مجاهد في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن بعثة منتخب مصر الأولمبي ستتواجد في اليابان يوم 17 يوليو القادم استعدادًا لخوض أولمبياد طوكيو، وهو نفس يوم إقامة نهائي دوري الأبطال.

وقال مجاهد: "وصول الأهلي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو قد يشكل أزمة للمنتخب الأولمبي، لأنه نفس يوم سفر الفريق إلى اليابان لخوض الأولمبياد".

وأكمل: "نهائي الكونفدرالية سيكون يوم 10 يوليو، وإذا وصل بيراميدز له فلن تكون هناك مشكلة، وسنعمل على التنسيق مع مسؤوليه لتحديد طريقة انضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي".

وأضاف: "الأمر يختلف بالنسبة للأهلي، فاللاعب الذي لن يسافر إلى اليابان يوم 17 يوليو لن يستطيع أن يلحق بالمنتخب الأولمبي في الأولمبياد، نظرًا للنظام الصحي الخاص بالبطولة".

واختتم: "شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي سيعقد جلسات مع مسؤولي الأندية لمناقشتهم حول إمكانية استدعاء اللاعبين، خاصة أن القائمة النهائية سترسل يوم 30 يونيو ولا مجال لإدراج لاعب لن يتم الاستعانة به".