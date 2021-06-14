حسام حسن: سيسيه سيضيف للزمالك.. وقدمت عمار حمدي في مركز جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح حسن حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، بأن رزاق سيسيه المعار للفريق من الزمالك مختلف عن طبيعة آداء أشرف بنشرقي، وقال أن عمار حمدي يستحق اللعب في الأهلي لكنه يحتاج تعامل مختلف.

وقال حسام حسن في تصريحاته لقناة "النهار" الفضائية: "لم يكن هناك حديث عن عودة سيسيه للزمالك قبل أن أتولى تدريب الاتحاد، ونفس الأمر حدث مع عمار حمدي ولا أعلم لماذا لم يقال هذا الكلام قبل حضوري".

وتابع: "سيسيه يمتلك قدرات تستطيع أن تصنع الفارق مع الزمالك، كما أنه صاحب روح كبيرة، وهو لاعب هداف رغم أنه ليس رأس حربة صريح".

وأضاف: "عمار تعلم الكثير رغم أنه قدم موسم فنيًا قليل للغاية الموسم الماضي مع طلائع الجيش، وحاولت توظيفه، لكن مازال تركيزه في الملعب واختياراته داخل الملعب عندم يكون خاطئ يؤثر على تركيزه".

وواصل: "انتقدوني عندما لعب عمار حمدي مدافع أيمن مع الاتحاد، وهو الآن يلعب في نفس المركز مع المنتخب الأولمبي، وسيكون مفيد للغاية للأهلي عندما يعود خاصة أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، لكن بحاجة إلى معاملة خاصة بسبب انفعالاته على المستوى الذي يقدمه خلال المباراة".

واختتم حديث بالعودة إلى تقييمه لمستوى رزاق سيسيه: "أنت تتحدث عن بشرقي وزيزو لكن سيسيه نوعية أخرى مختلفة للغاية".