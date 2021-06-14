نشرة الأحد.. ساسي يقترب من الدحيل القطري.. وتريزيجيه يزور الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 12 يونيو 2021.

الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في تونس

مدرب المنتخب: مصطفى محمد غادر للحديث مع مدربه بشأن الأوليمبياد

مران الزمالك.. عبد الشافي ينتظم.. حفني يشارك.. وشيكابالا يواصل التأهيل

هولندا تحبط ريمونتادا أوكرانيا وتخطف فوزًا قاتلًا في يورو 2020

اللقب العاشر.. برشلونة بطلاً لدوري أبطال أوروبا لليد

دجوكوفيتش يتوج برولان جاروس للمرة الثانية في تاريخه

النمسا تحقق فوزا تاريخيا على مقدونيا الشمالية في يورو 2020

بنزيما يعلن جاهزيته لمباراة فرنسا وألمانيا

"3 مواسم ومقابل مادي ضخم".. الخليج 365 يكشف اقتراب ساسي من الدحيل القطري

يورو 2020.. سترلينج يقود إنجلترا للفوز على كرواتيا

بالصور.. شاهد زيارة تريزيجيه لمران الأهلي.. وجلسة مع الخطيب