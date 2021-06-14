ستانلي يكشف عن موقفه من العودة للدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد ستانلي اوهاويتشي لاعب الزمالك السابق، أن عقده مع القادسية السعودي قد انتهى، وسيرحل بعد ذلك عن الفريق، مشيرًا إلى أن كل شي ممكن ومن الممكن الذهاب إلى أي مكان بما ان العقد قد انتهى.

وقال ستانلي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" تواجدي مع الزمالك كانت فترة رائعة واستمتع بها ولا يمكن أن أنساها".

وتابع:" الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب جيد وليس من السهل أن تغادر وتعود مرة أخرى إلى الزمالك فأتوقع نجاحه مع الفريق".

وأوضح، أنه عندما يكون لاعبا حرًا كل شيء ممكن، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تكون وجهته إلى أي فريق في مصر سواء الزمالك أو غيره أو الانتقال إلى أوروبا.

وأتم تصريحاته:" خلال فترة تواجدي مع الزمالك أيمن حفني كان لاعب مدهش ومصطفى فتحي وشيكابالا وأحمد الشناوي كلهم كانوا رائعين وكانت فترة رائعة".