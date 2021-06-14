وكيل باتشيكو: هناك مفاوضات "ودية" مع الزمالك لتسوية مستحقات المدرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد شريف فاروق وكيل جايمي باتشيكو مدرب الزمالك السابق، أنه هناك مفاوضات "ودية" مع نادي القلعة البيضاء، لتسوية مستحقات المدرب البرتغالي.

وقال وكيله في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "اون تايم سبورتس 2": "قيل لباتشيكو عند رحيله انه سيتم توفير مستحقاته، ولم يأخذ مرتبه في اخر ٣ شهور، وكان يرفض ان يبعت جواب بشأن هذا الأمر، لأنه كان يعلم أن الأزمة عامة، وبعد مرور شهر كامل دون تحويل المستحقات، ولذلك من الطبيعي ان يقدم شكوى لدى الفيفا".

وأضاف: "اللجنة الحالية تواصلوا مع مترجم باتشيكو، وطلب منهم التواصل مع المحامي، وباتشيكو قال انه ليس لديه مشكلة في التفاوض بشكل ودي مع النادي، وهناك عروض بين الطرفين، وهناك مفاوضات تبادلية بين الطرفين وهي تسير بشكل إيجابي ولكن لم ينته شيء حتى الان".

وأكمل شريف فاروق: "باتشيكو كان يحتاج مدافع اضافي، ومهاجم حتى مع وجود مصطفى محمد، ولم تكن لديه مشكلة حول خروج بعض اللاعبين للاعارة، وكان الاهم بالنسبة له في موضوع ساسي ان يتم حسم الامور في موقفه".

واختتم وكيل باتشيكو: "باتشيكو دائما يقول أنه يريد العودة للفرق التي دربها، وعاد للزمالك بهدف تحقيق نتائج ايجابية، واعتقد انه لن يكون لديه مشكلة في العودة مرة اخرى".