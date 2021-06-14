وكيله: بيراميدز لم يقدم عرضاً رسمياً لباتشيكو لتدريب الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد شريف فاروق وكيل جايمي باتشيكو مدرب الزمالك السابق، أن المدرب البرتغالي لم يطلب التعاقد مع سيف الدين الجزيري ومروان حمدي، مشيراً إلى أن بيراميدز لم يقدم له عرضاً لتدريب الفريق بشكل رسمي.

وقال وكيل باتشيكو في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "اون تايم سبورتس 2": "باتشيكو كان حزين لأن الفريق كان يسير بشكل جيد ويحقق ما يريده، ولكنه كان يعرف ان الطبيعي ان هذا يحدث، ولم يتطرق لاعتزال التدريب بعد رحيله عن الزمالك، ويختار الفريق الذي لديه مشروع جيد، ولا يريد التدريب في البرتغال، ويريد التدريب في المنطقة العربية".

وعن رحيل مصطفى محمد، أضاف وكيله: "لا يوجد مدرب يوافق على رحيل مصطفى محمد بطريقة مطلقة، وكنا متواجدين في احد المطاعم وتصادف تواجده هناك، وابلغه مصطفى برغبته في الاحتراف، وتم عرض رحيل مصطفى محمد على باتشيكو وهو لم يطلب ذلك، والموافقة على رحيله كانت مرهونة بالتوقيت، ومن الناحية الفنية لا يمكن الموافقة على رحيله، لكن احترمنا رغبة اللاعب وايضا لأن اللاعب سيعود المبلغ المالي بفائدة على النادي".

وتابع: "لم يكن الجزيري ومروان حمدي من اختيارات باتشيكو، وهو اختار ٤ اسامي لم يكن من ضمنهم الثنائي، والقرار تم اتخاذه بالتعاقد معهم لأنه لم يكن هناك خيار اخر، واللجنة اخبرت باتشيكو ان الجزيري يمكنه المشاركة افريقيا بعد دور المجموعات".

وواصل: "اوناجم هو من طلب الخروج للاعارة، ولذلك وافق باتشيكو، بالإضافة الى انه كان هناك خلاف بينهما بعد ما نتج من تصرف من اللاعب خلال لقاء سموحة".

وأكمل: "بعد رحيل باتشيكو، بعض الوسطاء استطلعوا رأيه انه يقبل القبول بتدريب بيراميدز اذا حدث تغيير في النادي، ولم يرتق الامر أن يكون عرض".

واختتم شريف فاروق: "الحديث عن واقعة "رش المياة" من أحد لاعبي الزمالك على باتشيكو غير صحيح، واذا كان ذلك حدث فإن اللاعب هذا لن يتواجد في النادي، وليس لدي علم بخصوص طلب اللاعبين الكبار بالزمالك رحيل باتشيكو".