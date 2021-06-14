شاهد فيديو اهداف مباراة البرازيل وفنزويلا في كوبا أمريكا 2020 “نيمار ناويها”!

شاهد فيديو اهداف مباراة البرازيل وفنزويلا في افتتاح بطولة كوبا أمريكا، مساء يوم الأحد 13 يونيو 2021، والتي شهدت تفوق المنتخب البرازيلي في الشوط الأول بهدف نظيف.

وأزعج مدافع باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي “ماركينيوس” بلد جميلات العالم “فنزويلا”، عندما ترجم كرة عرضية جاءته من ركلة ركنية في الدقيقة 23 إلى هدف السبق.

وحاول المنتخب الفنزويلا فرض سيطرته على المباراة وتهديد مرمى حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر بالكرات العرضية، لكن دون جدوى، بل كاد يدفع ثمن اندفاعه استقبال هدف قتل المباراة من ريتشارلسون لولا تألق حارس المرمى في إبعاد الكرة.

وبدأ المدير الفني لمنتخب البرازيل “تشيتشي” مباراته الأولى في كوبا أمريكا، والتي استضافها ملعب ماني جارنشيا في مدينة برازيليا البرازيلية، بخطة 4-3-3، معتمدًا على قوته الضاربة في الخط الأمامي “نيمار دا سيلفا وريتشارلسون وجابرييل جيسوس”.

وخاض منتخب البرازيل هذه المباراة بتشكيلة مكونة من “أليسون بيكر – رينان لودي – ماركينيوس – ميليتاو – دانيلو – فريد – كاسيميرو – باكيتا – نيمار دا سيلفا – ريتشارلسون – جابرييل جيسوس”.

وفي بداية الشوط الثاني تحصل المدافع الآخر “دانيلو” على ركلة جزاء عند الدقيقة 63، نفذها نيمار جونيور بنجاح ليصبح على بُعد 9 أهداف من معادلة رقم بيليه كأفضل هداف في تاريخ منتخب البرازيل.

وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، سجل المهاجم البديل “جابريل باربوسا” (جابي جول) الهدف الثالث لصالح البرازيل في الدقيقة 89، من صناعة نيمار جونيور.

بهذه النتيجة يتصدر منتخب البرازيل المجموعة الثانية التي تضم منتخبات بيرو وكولومبيا والإكوادور.

شاهد فيديو اهداف مباراة البرازيل وفنزويلا اليوم