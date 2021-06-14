نيمار يصنع ويسجل ويُزعج بلد جميلات العالم في فوز البرازيل على فنزويلا بافتتاح كوبا أمريكا

تعرف على نتيجة مباراة البرازيل وفنزويلا في افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2020، التي انطلقت مساء يوم الأحد 13 يونيو 2021 بعد تأجيلها لمدة سنة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

انتصر منتخب البرازيل (السيليساو) بنتيجة 3/صفر على فنزويلا في المباراة الاولى له ببطولة أمم أمريكا الجنوبية، ليعتلي صدارة المجموعة الثانية قبل مواجهة كولومبيا والإكوادور المقرر لها في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين 14 يونيو.

وأزعج نجم باريس سان جيرمان والهداف الأول للمنتخب البرازيلي بعد بيليه “نيمار دا سيلفا” بلد جميلات العالم “فنزويلا”، عندما صنع هدف التقدم الذي سجله “ماركينيوس” من ركلة ركنية في الدقيقة 23، قبل أن يضيف الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة 64 من علامة الجزاء، ويعود لصناعة الهدف الثالث في الدقيقة 89 للاعب البديل “جابي جول”.

وحاول المنتخب الفنزويلا فرض سيطرته على المباراة وتهديد مرمى حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر بالكرات العرضية، لكن دون جدوى، بل كاد يدفع ثمن اندفاعه استقبال هدف قتل المباراة من ريتشارلسون لولا تألق حارس المرمى في إبعاد الكرة.

وبدأ المدير الفني لمنتخب البرازيل “تشيتشي” مباراته الأولى في كوبا أمريكا، والتي استضافها ملعب ماني جارنشيا في مدينة برازيليا البرازيلية، بخطة 4-3-3، معتمدًا على قوته الضاربة في الخط الأمامي “نيمار دا سيلفا وريتشارلسون وجابرييل جيسوس”.

وخاض منتخب البرازيل هذه المباراة بتشكيلة مكونة من “أليسون بيكر – رينان لودي – ماركينيوس – ميليتاو – دانيلو – فريد – كاسيميرو – باكيتا – نيمار دا سيلفا – ريتشارلسون – جابرييل جيسوس”.

مع بداية الشوط الثاني، تغير أداء البرازيل وصار أكثر حدة في الهجوم مع نزول الثنائي “إيفرتون ريبيرو وأليكس ساندرو” بدلاً من باكيتا ورينان لودي.

وتمكن ظهير نادي يوفنتوس “دانيلو” من الحصول على ركلة جزاء صحيحة في الدقيقة 63، ترجمها نيمار دا سيلفا بنجاح ليعزز تقدم السامبا بالهدف الثاني، ليبدأ بعدها مدرب فنزويلا “بيسيرو” في إجراء بعض التعديلات التكتيكية على أمل تقليص النتيجة، لكن دون جدوى.

وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، سجل المهاجم البديل “جابريل باربوسا” (جابي جول) الهدف الثالث لصالح البرازيل في الدقيقة 89، من صناعة نيمار جونيور.

بهذه النتيجة يتصدر منتخب البرازيل المجموعة الثانية التي تضم منتخبات بيرو وكولومبيا والإكوادور.