الاتحاد العراقي يعترض على التحكيم المصري

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سجل الاتحاد العراقي لكرة القدم اعتراضه على التحكيم المصري، وذلك عقب مواجهة منتخب شباب الرافدين أمام نظيره المصري، والتي جمعتهما مساء اليوم الأحد.
وفاز المنتخب المصري للشباب على نظيره العراقي، بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت على ستاد القاهرة، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في البطولة العربية للشباب التي ستقام بمصر في العشرين من الشهر الحالي.
وأعرب الاتحاد العراقي عن استياءه من التحكيم المصري، خاصة الحكم أحمد ناجي الذي أدار اللقاء، مشيرًا إلى أن هدفي الفراعنة جاءت من أخطاء تحكيمية واضحة.
وأكد الاتحاد العراقي أن منتخب الشباب قدم أداءً فنيًا مميزًا في أول مباراة دولية ودية، نجح خلالها في الوقوف ندًا قويًا أمام المنتخب المصري الذي جاءت أهدافه في الدقيقتين 93 و 95 بأخطاء تحكيمية واضحة.
ومن المنتظر أن يخوض منتخب شباب العراق بروفة تحضيرية أخيرة لم تحدد لغاية الآن قبيل الدخول في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب التي ستنطلق في العشرين من الشهر الحالي.
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