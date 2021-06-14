موعد مباراة العراق وإيران فى تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة العراق وإيران فى تصفيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، والمقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021.

تتجه الأنظار صوب استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بمدينة المحرق على الأراضي البحرينية، لمشاهدة لقاء قوي ومصيري بين منتخب العراق ونظيره الإيراني ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر وكأس آسيا 2023 فى الصين.

يدخل منتخب العراق المباراة فى صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 17 نقطة، جمعهم من 7 مباريات، حقق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى مبارتين، ولم يتعرض أسود الرافيدن لأي هزيمة حتي الآن فى التصفيات.

فى المقابل يدخل منتخب ايران المباراة فى المركز الثاني برصيد 15 نقطة، جمعهم من 7 مباريات، حقق الفوز 5 مباريات، وتعرض لخسارتين.

ويحتل منتخب البحرين المركز الثالث برصيد 12 نقطة، يليه منتخب هونج كونج برصيد 5 نقاط، ويتذيل منتخب كمبوديا المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وسيسعي المنتخب العراقي فى لقاءه أمام ايران الى تحقيق نتيجة إيجابية حيث يكفيه نقطة واحدة من مباراته الختامية لخطف بطاقة التأهل الى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

وحقق المنتخب العراقي فوزاً مهماً على حساب هونغ كونغ في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب “محمد قاسم ماجد” في الدقيقة 13 من زمن المباراة.

بينما يطمح منتخب ايران الى تحقيق الفوز ولا شئ غير ذلك من أجل خطف مركز الصدارة من نظيره العراقي والتأهل الى النهائيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وينص نظام التصفيات الأسيوية المزدوجة على تأهل أصحاب الصدارة وأفضل أربع منتخبات احتلوا المركز الثاني في دور مجموعات المرحلة الثانية، إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم، حيث تقسم المنتخبات إلى 12 فريق على مجموعتين، ويتأهل منها أول منتخبين من كل مجموعة إلى النهائيات بشكل مباشر.

ويلعب صاحبا المركز الثالث في كل مجموعة من المرحلة الثالثة بالتصفيات، مباراة فاصلة من ذهاب وإياب يتأهل الفائز منها لخوض ملحقًا مع القارات الأخرى.

وستضمن جميع المنتخبات الـ 12 مشاركتها في بطولة أمم آسيا القادمة، والتي ستقام في الصين صيف 2032.

يذكر ان لقاء الذهاب بين العراق وايران فى الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية قد شهد فوز أسود الرافدين بنتيجة 2-1، فى المباراة التي جمعتهم يوم 14-11-2019 على استاد عمان الدولي.

موعد مباراة العراق وإيران فى تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة العراق وايران يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021، وتنطلق صافرة البداية فى تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة العراق وايران فى التصفيات الآسيوية على قناة العراق الرياضية، كما تنقل ايضا على قناة الشباب الرياضية العراقية الأولي.