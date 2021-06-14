شاهد فيديو اهداف مباراة هولندا وأوكرانيا في يورو 2020 “دومفريس ينقذ رأس دي بور”

شاهد فيديو مباراة هولندا وأوكرانيا، المنتهية بفوز الطواحين البرتقالية بنتيجة 3-2 في قمة مباريات اليوم الأحد، ضمن الجولة الأولى في المجموعة الثالثة ببطولة يورو 2020.

سُجلت جميع الأهداف في الشوط الثاني، بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط أفضلية فنية وهجومية كبيرة من الجانب الهولندي الذي تفنن في إهدار الفرص السهلة أمام المرمى الأوكراني.

ومع مطلع الشوط الثاني سجل جيني فينالدوم هدف التقدم بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة كرة عرضية سقطت من يد حارس أوكرانيا في الدقيقة 52.

واستغل المنتخب الهولندي الانهيار النفسي والبدني لمدافعي أوكرانيا، وتمكن من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 59 عن طريق المهاجم “فيخوريست” بعد متابعة كرة عرضية فشل الدفاع في تشتيتها بشكل صحيح مع الحارس.

لكن منتخب أوكرانيا نجح في تعديل النتيجة بهدفين متتاليين لـ “يارمولينكو وياريمشوك” في الدقيقتين 75 و79 بعد هفوات غريبة من دفاع الطواحين الهولندية الذي افتقد بشدة للثنائي فان دايك وماتياس دي ليخت.

وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة، سجلت هولندا هدف الفوز بواسطة الظهير الأيمن المتألق “دومفريس” برأسية نموذجية في الدقيقة 85 بعد تلقيه عرضية من المدافع البديل “أكي” الذي كان قد أخذ مكان فان أنهولت في الدقيقة 64.

بهذه النتيجة يتصدر منتخب هولندا المجموعة الثالثة مناصفة مع منتخب النمسا، لكن الأفضلية للنمسا في الصدارة بفارق هدف بعدما نجحت في الفوز على مقدونيا الشمالية في وقت سابق اليوم بنتيجة 1/3.

شاهد فيديو اهداف مباراة هولندا وأوكرانيا اليوم