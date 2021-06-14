هولندا تتخطى أوكرانيا بصعوبة بأول مباراة في بطولة اليورو

المنامة - ياسر ابراهيم - تخطت هولندا مضيفتها أوكرانيا بصعوبة بالغة في اختبارها الأول في يورو 2020.



وتجاوزت هولندا اختبارها الأول في يورو 2020 بفوزها على ضيفتها أوكرانيا 3-2 الأحد في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.



وسجّل لمنتخب هولندا كل من فينالدوم وفيغهورست ودومفريس (52 و58 و85) بينما سجّل يارمولينكو وياريمشوك لمنتخب أوكرانيا (75 و79).



وبهدفه الدولي الأوّل على الإطلاق، جنّب دنزل دومفريس المنتخب الهولندي عودة محبطة إلى البطولات الكبرى بعد مباراة فرط فيها "البرتقالي" بالتقدم بهدفين نظيفين الأحد على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام.



ونجح "البرتقالي" الأحد في اختباره الأول بعد العودة، ليخرج منتصراً من مواجهته الأولى مع نظيره الأوكراني على صعيد البطولات.



وبدا الهولنديون في طريقهم لفوز كبير حين تقدموا بهدفي القائد جيورجينيو فينالدوم (52) وفوت فيغهورست (58)، إلا أنّ أندري يارمولينكو (75) ورومان ياريمشوك (79) أعادا أوكرانيا الى المباراة، قبل أن يقول دومفريس كلمته في الدقيقة 85، ليسجل ظهير أيندهوفن البالغ 25 عاماً هدفه الدولي الأوّل في مباراته العشرين بقميص "البرتقالي".



وخرجت هولندا من الجولة الأولى في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف خصمتها المقبلة النمسا التي فازت بدورها على الوافدة الجديدة مقدونيا الشمالية 3-1 في بوخارست.

المصدر: فرانس برس