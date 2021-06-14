الامارات | حسن زهران يعود إلى التدريبات الأربعاء بعد 8 أشهر من العلاج والتأهيل

شكرا لقرائتكم خبر عن حسن زهران يعود إلى التدريبات الأربعاء بعد 8 أشهر من العلاج والتأهيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدافع عجمان، حسن زهران، أنه سيبدأ التدريبات بالكرة يوم بعد غدٍ، للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، بعد أن أنهى بنجاح مرحلة التأهيل العلاجي، التي خضع لها لنحو ستة أشهر بعد إصابته في مباراة النصر بالجولة الثالثة من دوري الخليج العربي في الموسم المنصرم.

وأصيب زهران (35 عاماً) بقطع في مفصلي الركبتين اليمنى واليسرى على حد السواء، وخضع لعملية جراحية في العاصمة أبوظبي.

وقال زهران لـ«الامارات اليوم»: «بعدغدٍ سأبدأ تدريبات الكرة، وسأستمر في تلك التدريبات ضمن البرنامج الذي وضعه الفريق الطبي، لأكون جاهزاً من بعدها للمشاركة في فترة إعداد فريق عجمان للموسم الجديد».

وأضاف: «عودتي إلى الملاعب بعد هذه الإصابة تُعدّ معجزة طبية بالمعنى الحقيقي، إذ لم يكن من السهل تجاوز تلك الإصابة بسهولة، وقد شعرت أحياناً كثيرة باليأس من العودة مجدداً إلى الملاعب، في ظل صعوبة الإصابة وحاجتها إلى جهد كبير للعلاج والتأهيل».

وأوضح: «قضيت معظم الأشهر الماضية أتردد على العاصمة أبوظبي للتأهيل والعلاج، وقد فكرت في بعض الأوقات في الاعتزال، لولا الطبيب الذي أشرف على علاجي، والذي كان يمنحني في تلك الأوقات الصعبة الطاقة للاستمرارية، إذ كان على ثقة بأنني سأعود مرة أخرى إلى الملاعب، واليوم قد وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية، وسيكون بوسعي التحضير بصفة طبيعية مع عجمان من بداية فترة الاعداد».

وعن تقييمه لموسم عجمان وكيف تابع أداء الفريق في ظل صراعه من أجل البقاء، قال زهران: «عجمان عاني كثيراً في الموسم الماضي، بسبب الظروف التي ألمت به بداية من ظروف (كورونا)، وابتعاد اللاعبين لفترة طويلة عن التدريبات بسبب هذا الوباء، إضافة إلى أن فترة الإعداد لم تكن على مستوى كل موسم، وأخيراً حالات الإصابة الكثيرة».

وحول توقعاته لما يمكن أن يكون عليه مستقبل عجمان مع المدرب الصربي غوران، قال: «غوران من المدربين الذين لديهم دراية كبيرة بالدوري الإماراتي، من خلال عمله مع خورفكان والفجيرة، إضافة إلى نجاحاته السابقة مع الكرة الخليجية بشكل عام، وتحديداً في الكويت، وسنتمكن معه من تحقيق نتائج كبيرة».

• «شعرت أحياناً كثيرة باليأس، في ظل صعوبة الإصابة وحاجتها إلى جهد كبير للعلاج».

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