الامارات | نادي عجمان يُكرّم أعضاء المركز الإعلامي

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي عجمان يُكرّم أعضاء المركز الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت إدارة عجمان أعضاء المركز الإعلامي في النادي، تقديراً لجهودهم في الموسم الرياضي 2020-2021، إذ حصل المركز الإعلامي على المركز الأول في استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» لأفضل مكتب إعلامي في الدوري.

وأكد عضو مجلس إدارة نادي عجمان المدير التنفيذي، ناصر الظفري، حرص مجلس الإدارة على مواصلة دعمهم اللامحدود للفريق الإعلامي، الذي يعتبر واجهة مشرفة للنادي ولإمارة عجمان، مشيداً بروح الإبداع للفريق، وتفاعلهم مع الأحداث الرياضية بشكل عام في الدولة، وتغطية أخبار النادي بشكل موضوعي، في إطار التواصل بين النادي وجماهيره.

وقال الظفري في تصريحات صحافية: «إدارة النادي برئاسة، خليفة الجرمن، حريصة على أن يواصل المركز الإعلامي تطوراته، ليحافظ على المكانة التي وصل إليها حالياً».

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