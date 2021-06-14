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الامارات | نادي عجمان يُكرّم أعضاء المركز الإعلامي

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عجمان ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت إدارة عجمان أعضاء المركز الإعلامي في النادي، تقديراً لجهودهم في الموسم الرياضي 2020-2021، إذ حصل المركز الإعلامي على المركز الأول في استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» لأفضل مكتب إعلامي في الدوري.

وأكد عضو مجلس إدارة نادي عجمان المدير التنفيذي، ناصر الظفري، حرص مجلس الإدارة على مواصلة دعمهم اللامحدود للفريق الإعلامي، الذي يعتبر واجهة مشرفة للنادي ولإمارة عجمان، مشيداً بروح الإبداع للفريق، وتفاعلهم مع الأحداث بشكل عام في الدولة، وتغطية أخبار النادي بشكل موضوعي، في إطار التواصل بين النادي وجماهيره.

وقال الظفري في تصريحات صحافية: «إدارة النادي برئاسة، خليفة الجرمن، حريصة على أن يواصل المركز الإعلامي تطوراته، ليحافظ على المكانة التي وصل إليها حالياً».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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