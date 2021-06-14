الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «أمم أوروبا»
إسكوتلندا - التشيك 17:00
بولندا - سلوفاكيا 22:00
إسبانيا - السويد 23:00
«كوبا أميركا»
الأرجنتين - تشيلي 01:00
الدوري النرويجي
ستابيك - ترومسو 21:00
الدوري الفنلندي
ماريهامن - هلسنكي 19:30
سيناجون - إلفس 19:30
كوبيون بالوسورا - إنتر توركو 19:30
الدوري الآيسلندي
لايكنير رايكجافيك - كيه.ار. ريكيافيك 23:15
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