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سيف زاهر يكشف مفاجأة صادمة بشأن محمد صلاح

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي سيف زاهر، أن فرص مشاركة محمد صلاح، نجم نادي الإنجليزي مع المنتخب الأوليمبي، في أولمبياد طوكيو، صعبة للغاية.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الأحد، :«محمد صلاح، يطمح ويرغب في المشاركة مع المنتخب في أولمبياد طوكيو، ولكن الأمور حتى هذه اللحظة صعبة للغاية».

وأضاف :«صلاح، يتواصل مع مسؤولي نادي ليفربول، من أجل السماح له بالمشاركة في الأولمبياد، ولكنه لم يحصل على الموافقة حتى الأن».

وأوضح :«المنتخب لديه العديد من اللاعبين المميزين، وقادر على الظهور بمستوى مميز في الأولمبياد، في حال عدم وجود محمد صلاح».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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