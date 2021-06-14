شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر يكشف مفاجأة صادمة بشأن محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي سيف زاهر، أن فرص مشاركة محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي مع المنتخب الأوليمبي، في أولمبياد طوكيو، صعبة للغاية.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الأحد، :«محمد صلاح، يطمح ويرغب في المشاركة مع المنتخب في أولمبياد طوكيو، ولكن الأمور حتى هذه اللحظة صعبة للغاية».

وأضاف :«صلاح، يتواصل مع مسؤولي نادي ليفربول، من أجل السماح له بالمشاركة في الأولمبياد، ولكنه لم يحصل على الموافقة حتى الأن».

وأوضح :«المنتخب لديه العديد من اللاعبين المميزين، وقادر على الظهور بمستوى مميز في الأولمبياد، في حال عدم وجود محمد صلاح».