شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب: قائمة الـ18 غير كافية .. وحسم مصير مصطفى محمد خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف معتمد جمال، المدرب العام للمنتخب الأولمبي، عن تطورات أزمة مشاركة مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي، في أولمبياد طوكيو.

وقال معتمد جمال، في تصريحات تلفزيونية :«الأسبوع المقبل، ستتضح الصورة بشأن مشاركة مصطفى محمد، في الأولمبياد من عدمه، حيث سيتواصل اللاعب مع رئيس النادي التركي، لإقناعه بالمشاركة في الأولمبياد».

وأوضح :«في حال فشل مصطفى محمد، في التوصل لاتفاق مع ناديه، سيسافر شوقي غريب، إلى تركيا لحسم أمر مشاركة اللاعب في أولمبياد طوكيو».

وأشار :«حرصنا على منح الفرص للعديد من اللاعبين خلال مباراتي جنوب إفريقيا الوديتين، لأنهما آخر التجارب قبل إعلان القائمة النهائية المشاركة في الأولمبياد».

وواصل :«قائمة الـ18 لاعبًا للأولمبياد غير كافية والجهاز الفني كان يتمنى وجود 22 لاعبًا، سوف نعتمد على اللاعبين الذين يجيدون اللعب في أكثر من مركز».