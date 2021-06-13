شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020: رأسية دومفريس تمنح الطواحين انتصارًا غائبًا منذ 13 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المنتخب الهولندي فوزًا صعبًا على منتخب أوكرانيا في ثاني مباريات المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وتغلب منتخب الطواحين على ضيفه بنتيجة 3-2 في مباراة قوية من الطرفين، حقق فيها المنتخب الهولندي في النهاية فوزًا صعبًا ومستحقًا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد تألق كبير من جانب حارس مرمى المنتخب الأوكراني هيورى بوشتشان.

وفي الشوط الثاني نجح أصحاب الأرض من افتتاح التهديف بعد 7 دقائق من البداية عن طريق لاعب الوسط المخضرم جورجينهو فينالدوم، وعزز المهاجم فوتر فيجورست تقدم المنتخب الهولندي بهدف ثاني في الدقيقة 58.

وبينما ظن الجميع أن منتخب الطواحين في طريقه لفوز سهل، سجل المنتخب الأوكراني هدفين خلال 4 دقائق بين الدقيقة 75 (أندريه بارمولينكو) والدقيقة 79 (رومان ياريمتشيوك)، ليعدل الضيوف النتيجة قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة.

ونجح الجناح الأيمن المدافع، دينزل دومفريس، من وضع المنتخب الهولندي في المقدمة مجددًا بهدف من ضربة رأسية قبل نهاية المباراة بـ 5 دقائق.

رجل المباراة

على الرغم من الخسارة إلا أن المهاجم الأوكراني رومان ياريمتشيوك حصل على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد ان اشترك في تسجيل هدفي منتخب بلاده، فصنع الهدف الأول، وسجل الهدف الثاني.

ما الذي تعنيه النتيجة للفريقين

حصد المنتخب الهولندي 3 نقاط في بداية مشواره بالبطولة ليصعد للمركز الثاني بالمجموعة الثالثة، في حين تجمد رصيد المنتخب الأوكراني عند صفر من النقاط في المركز الثالث.

المنتخب الهولندي سيواجه منتخب النمسا في ثاني جولات المجموعة يوم الخميس القادم، في حين سيلعب المنتخب الأوكراني ضد منتخب مقدونيا الشمالية في نفس اليوم.

أبرز الأرقام والإحصائيات

منتخب هولندا حقق اليوم أول فوز له في كأس الأمم الأوروبية منذ نسخة عام 2008، عندما فاز بنتيجة 2-0 على منتخب رومانيا.

منتخب هولندا سجل هدفين أو أكثر في جميع مبارياته ال8 الأخيرة على المستوى الرسمي والودي.

منتخب أوكرانيا سجل اليوم هدفين بعد أن كان فشل في تسجيل أي هدف خلال مبارياته ال5 الأخيرة التي لعبها في كأس الأمم الأوروبية.

منتخب هولندا لم يخسر سوى مباراة وحيدة بين أخر 13 مباراة افتتاحية لعبها في البطولات الكبرى (كأس العالم - اليورو).

منتخب هولندا استقبل أكثر من هدف في مباراة افتتاحية بمسابقة كأس الأمم الأوروبية للمرى الأولى على الإطلاق.